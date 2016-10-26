Суд в Москве оштрафовал «Левада-центр» на 300 000 рублей

Тверской суд Москвы оштрафовал на 300 000 руб. негосударственную исследовательскую организацию «Левада-центр» за отказ самостоятельно регистрироваться в качестве НКО-иноагента.

Суд признал организацию виновной в административном правонарушении по статье 19.34 КоАП России (нарушение порядка деятельности НКО, выполняющей функции иностранного агента).

Суд согласился с позицией столичного управления Минюста, который посчитал, что организация нарушила законодательство, самостоятельно не зарегистрировавшись в качестве НКО - иностранного агента.

Согласно материалам проверки организацией заключены договора с иностранным вузом, данные ее исследований используются российскими и зарубежными СМИ, а ее сотрудники, в том числе директор Лев Гудков, ссылаются на данные центра в своих вступлениях.

5 сентября Минюст по результатам внеплановой проверки включил АНО «Аналитический центр Юрия Левады» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.