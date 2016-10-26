Кудрин ожидает постепенного ослабления санкций Запада в 2017 году

Запад начнет снимать антироссийские санкции в 2017 г., прогнозирует экс-руководитель Минфина, председатель совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин. Об этом он заявил в среду, 26 октября, в кулуарах Международного дискуссионного клуба «Валдай».

В то же время он подчеркнул, что не считает, что санкции снимут единовременно и сразу: «Я говорю "их отменят", нет, начнется постепенное снижение, поэтапное. Может, с менее значимых экономически начнется санкций».

По мнению Кудрина, России следует предпринять все усилия для снятия санкций, так как они «серьезно влияют на нашу экономику, рост и жизненный уровень». Так, по его словам, Россия теряет «от 0,8 до 1% ВВП неполученного роста» ежегодно.

Экономист также заявил, что не верит в то, что противостояние США и России выльется в войну. «Политические военные машины, системы как Запада, так и наши, достаточно понимают цену такого рода горячих конфликтов. Цена будет очень высокой, не будет выигрыша точно, и, скорее всего, будет серьезная претензия своих народов к этим политикам, которые пойдут на это», - заключил он.