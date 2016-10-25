Пять стран европейских стран продлили санкции в отношении России

Не входящие в ЕС, но поддерживающие политику Брюсселя страны, вслед за Евросоюзом продлили еще на полгода санкции против российской политики на Украине. Об этом говорится в специальном заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини. Речь идет о пяти странах: двух кандидатах на членство в ЕС – Черногории и Албании, членах Европейской ассоциации свободной торговли – Лихтенштейне и Норвегии, а также Украине. «Они будут проводить свою национальную политику в соответствии с решением совета» ЕС, отмечается в заявлении.

Пять стран подержали решение ЕС от 15 сентября о продлении до 15 марта санкций, введенных ответ на «нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины» в 2014 г. Ограничения, в частности, на въезд в ЕС, а также финансового характера, действуют в отношении 146 граждан и 37 организаций, входящих в черный список.