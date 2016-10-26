Россия передала международным следователям новые данные по крушению Boeing на Украине

Россия передала международным следователям новые данные по крушению Boeing на Украине. Об этом сообщил министр безопасности и юстиции Нидерландов Ар ван дер Стер.

По его словам, пакет документов передан сегодня голландскому послу в Москве. «Однако пока мы не знаем, что именно передано, и насколько эти документы будут полезны для уголовного расследования», - отметил министр. Данные, заметил ван дер Стер, теперь будут переправлены голландским следователям, которые, в свою очередь, должны будут определить, есть ли среди них первичные радиолокационные данные, которые Россия обещала передать ранее.