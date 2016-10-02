Подозреваемые по делу о крушении Boeing 777 могут быть названы к концу года

Министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп заявила, что имена тех, кто несет ответственность за сбитый малайзийский Boeing 777 в 2014 г. могут быть названы до конца года. «К концу года, возможно, в начале следующего года, виновные должны быть привлечены к ответственности», -- приводит Reuters слова министра.

Напомним, следственная группа пришла к выводу, что Boeing 777 был сбит с территории контролируемого сепаратистами района вблизи пункта Снежное. Ракета была запущена комплексом «Бук», который был привезен с территории России и после запуска возвращен в Россию.