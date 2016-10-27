Следователи завершили осмотр места крушения вертолета Ми-8 в ЯНАО

Следственная группа совместно с членами комиссии Межгосударственного авиационного комитета и сотрудниками Росавиации завершили осмотр места крушения вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

«Проведена процедура опознания 19 тел погибших, все они опознаны и сотрудниками Новоуренгойского отделения судебно-медицинской экспертизы с согласия следователей переданы родственникам для захоронения», – говорится в сообщении СКР.

Продолжается осмотр личных вещей членов экипажа и пассажиров, назначены судебно-медицинские экспертизы тел погибших для установления причин смерти, устанавливаются и допрашиваются возможные очевидцы произошедшего.

Обломки вертолета подготовлены к эвакуации с места крушения. В ближайшее время планируется их вывоз для организации дальнейшего хранения.

Напомним, вечером 21 октября вертолет Ми-8 авиакомпании «Скол» потерпел крушение возле пос. Старый Уренгой в ЯНАО. На его борту было 22 человека, 19 из них погибли.

СКР возбудил дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).