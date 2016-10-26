Разбившийся на Ямале Ми-8 летел с минимальным остатком топлива – МАК

Потерпевший крушение на Ямале (в 80 км от Нового Уренгоя) вертолет Ми-8 летел с минимальным остатком топлива. Об этом говорится в сообщении Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

По информации комитета, Ми-8 должен был дозаправиться в Сузуне. «По метеоусловиям посадка на запланированную дозаправку на площадку Ротор-40 не производилась. В 14.30 UTC экипаж вертолета вышел на связь с диспетчером Тарко-Салинского центра ОВД (организации воздушного движения) и доложил о расчетном времени посадки в аэропорту Уренгой в 15.10 UTC», - говорится в сообщении МАКа.

Вертолет летел со скоростью 220-250 км/ч. «Через 1 час 21 минуту после взлета зарегистрировано появление сигнализации "минимальный остаток топлива". Еще спустя 4 минуты были существенно уменьшены высота и скорость полета», - отметили в комитете. Последние 14 минут скорость, курс и высота, на которой летел Ми-8, постоянно менялись.

Вертолет потерпел крушение в 15.08 по местному времени. «Двигатели вертолета работали до конца полета», - уточнили в МАКе. Ми-8 летел по маршруту Сузун - аэропорт Уренгой.

На борту самолета были 22 пассажира и три члена экипажа. В результате падения Ми-8 погибли 19 человек, три пассажира получили тяжелые ранения.