Мизулина предложила сократить основания для ограничения родительских прав

Сенатор от Омской области Елена Мизулина предложила внести в Семейный кодекс изменения, чтобы выносить родителям письменное предупреждение до ограничения или лишения их прав. «Мы предлагаем ввести новую форму в Семейный кодекс – предупреждение родителей, это как наиболее легкая форма ответственности. После чего идет ограничение и лишение родительских прав», – сказал Мизулина.

Она пояснила, что эту норму можно применять, «если не установлено достаточно оснований для ограничения родительских прав». «При выявлении нарушения прав и интересов ребенка родителям должно быть направлено письменное предупреждение», – уточнила сенатор.

Мизулина также предложила сократить и конкретизировать основания для ограничения родительских прав. «Бедность, плохие жилищные условия, задолженность по оплате ЖКХ, отсутствие регистрации не должны быть основанием для ограничения родительских прав. В этих случаях нужно применять другие меры работы с семьей, оказывать ей поддержку», – считает она.

Уклонение от уплаты алиментов или алкоголизм, по мнению Мизулиной, должны быть основаниями для ограничения родительских прав, а не для лишения. Сенатор также предложила ввести социальное сопровождение для родителя, который ограничен в правах, объяснив, что человеку в такой ситуации зачастую «нужна помощь наставника».