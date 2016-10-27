Путин назначил на должности 11 генералов Росгвардии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должности 11 генералов Росгвардии, передает ТАСС.

«В частности, на воинские должности по центральному аппарату Федеральной службы войск национальной гвардии назначены: генерал-майор Владимир Игнатьев - начальником Главного управления по работе с личным составом, генерал-майор Егише Оганесян - начальником Главного управления охраны общественного порядка. Также назначен начальник управления ФСВНГ по Республике Крым - генерал-майор Степан Гайдаржийский», - уточнили в ведомстве.

Руководителем департамента строительства стал генерал-майор Валерий Дугинов, руководителем департамента реализации госпрограмм и организации закупок - генерал-майор Сергей Милейко, руководителем договорно-правового департамента - полковник Александр Школьников.