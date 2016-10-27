Севастополь возобновит паромное сообщение с Турцией

Севастополь с 28 октября возобновит паромное сообщение с Турцией, которое было прервано год назад, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В пятницу состоится первый рейс парома «Варяг». Из Севастополя он отправится в турецкий порт Зонгулдак.

В прошлом году грузовой паром выполнял рейсы раз в неделю. График движения на этот год неизвестен. «Варяг» возит товары народного потребления, строительные материалы, овощи и фрукты.