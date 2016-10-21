Сирия пригрозила сбивать турецкие самолеты над своей территорией

Сирия будет реагировать на дальнейшие нарушения турецкими военными самолетами сирийского воздушного пространства, их могут даже сбивать. Как передает агентство Sana, это официально заявило верховное командование армией Сирии. Оно подтвердило, что в минувшую среду ВВС Турции бомбили населенные пункты на севере провинции Алеппо. Ударам подверглись семь городов и деревень, погибли больше 150 мирных граждан.

Командование сирийской армией считает это вопиющим примером агрессии против невинных людей и опасным развитием ситуации, которое может вызвать дальнейшую эскалацию.

ВС Турции в минувший четверг сообщил, что нанесли 26 ударов по объектам курдских повстанцев на севере Сирии. По их данным, в результате были убиты от 160 до 200 бойцов. Базирующаяся в Европе «Сирийская обсерватория по правам человека» сообщила об 11 погибших, чиновники местной администрации - о десятках убитых.