«Второго Сноудена» американский суд оставил под арестом

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Гарольд Томас Мартин III, который обвиняется а хищении данных с именами работающих за рубежом под прикрытием сотрудников американской разведки, был оставлен под арестом, сообщает AP. Несмотря на ходатайство адвоката Мартина об освобождении, федеральный судья оставил его в заключении, поскольку информированный сотрудник спецслужб может представлять интерес для врагов США. По словам судьи Мартин похитил около 50 терабайт информации и вся она является секретной.

Мартина сравнивают с бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом. Мартин был задержан 27 августа у себя дома. С обыском к нему прибыли два десятка вооруженных сотрудников ФБР Из судебных документов следует, что при обысках а Мармина нашли тысячи листов документов, содержащих много засекреченной информации, а также десятки электронных носителей информации.