Авиакомпания выдвинула свою версию крушения Ми-8 на Ямале

Сильный туман мог привести к дезориентации пилота вертолета Ми-8, который потерпел крушение 21 октября на Ямале, в 80 км от Нового Уренгоя. Это ТАСС сказала Марина Журавлева, замгендиректора авиакомпании «Скол», которой принадлежал вертолет. В результате неудачной посадки погибли 19 человек, в том числе трое членов экипажа. Межгосударственный авиационный комитет пока сообщил, что вертолет летел с минимальным остатком топлива.

«Возможно, причина крушения связана с плохими погодными условиями: был сильный туман, пилот до последнего пытался посадить вертолет, чтобы переждать непогоду и по возможности вызвать кого-то. Потеря пространственной ориентации пилота произошла, из-за таких обстоятельств он сел, но неудачно», - сказала Журавлева. По ее словам, перед вылетом пилоты всегда запрашивают прогноз погоды, но на Севере прогнозы меняются каждые пять минут. «Топлива хватало, чтобы вертолет смог долететь до Нового Уренгоя и совершить посадку на площадке, но в силу плохой видимости пилот начал искать землю. Комиссия Международного авиационного комитета (МАК) подтверждает, что двигатели работали до последнего. Вертолет садился с работающими двигателями, что говорит о том, что топлива было достаточно», - сказала она.

Замгендиректора напомнила, что по правилам «должен дежурить аварийно-спасательный борт, который обязан в случае возникновения подобных инцидентов вылетать на поиски». По ее словам, экипаж этого самолета вылетать отказался из-за плохой погоды, однако руководство авиакомпании решило «все-таки взять опытного инструктора и отправить второй борт на поиски». Иначе, по мнению Журавлевой, если бы компания ждала МЧС и аварийно-спасательный борт, к утру погибли бы 22 человека - все, кто был в вертолете.

Ми-8 авиакомпании «Скол» перевозил сотрудников подрядной организации по маршруту Сузунское месторождение - Новый Уренгой. По факту крушения вертолета было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Среди версий следствия - нарушение правил эксплуатации и безопасности полета, отказ техники, неблагоприятные метеоусловия.