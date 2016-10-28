ВАК может выбрать диссовет для рассмотрения дела Мединского 25 ноября

Минобрнауки и руководство Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в случае с докторской диссертацией министра культуры Владимира Мединского действовало в полном соответствии с нормативной базой, заявил «РИА Новости» руководитель ВАК Владимир Филиппов. Комментируя письмо 24 академиков и членов-корреспондентов РАН, которые потребовали лишить министра ученой степени и отправить руководство ВАК в отставку, он сказал, что «любая организация имеет право обращаться в какие угодно инстанции, но вопросы лишения ученых степеней и рассмотрение этого вопроса жестко регламентированы соответствующими нормативными актами», любое нарушение при принятии такого решения чревато его отменой через суд.

По словам Филиппова, если ученый, чье дело рассматривается в диссовете, просит перенести заседание, чтобы принять в нем личное участие, то ему обязаны пойти навстречу. Если же при наличии такого заявления заседание диссовета будет проведено, то это будет нарушением и его любое решение придется отменить, добавил он. «Диссоветы должны рассматривать поступившие к ним на рассмотрение дела в течение двух месяцев, по истечении двух месяцев уже Минобрнауки должно принимать соответствующее решение, в частности по отзыву диссертации из диссовета. Потому что если будет проведено рассмотрение диссертации за пределами двухмесячного срока, то опять-таки любая из сторон может оспорить решение диссовета и, в соответствии, как уже сказано, с нормативной базой будет отменено любое решение диссовета, потому что оно будет проведено за пределами нормативного срока рассмотрения», — заявил он. По его словам, новый диссертационный совет по делу Мединского, скорее всего, будет определен 25 ноября на президиуме ВАК.

В апреле эксперт «Диссернета», специалист по неолатинской литературе Ренессанса Иван Бабицкий и историки Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский потребовали лишить Мединского степени доктора исторических наук, так как считают ненаучной диссертацию министра «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков». Министр 4 октября заявил, что рассматривает эту ситуацию как «донос в лучших традициях лысенковщины». 4 октября диссертационный совет Уральского федерального университета (УрФУ) собрался, чтобы рассмотреть вопрос о диссертации Мединского, но перенес его рассмотрение по просьбе министра, от которого пришло соответствующее письмо на бланке министерства. В тот же день, по словам Бабицкого, на совете было зачитано письмо из секретариата ВАК о том, что заседание должно быть отменено.

В письме академиков это называется беспрецедентным вмешательством руководства ВАК в профессиональную экспертизу диссертации. «Главный ученый секретарь ВАК Н. И. Аристер отправил в диссертационный совет УрФУ письмо, в котором от имени ВАК «информировал совет о необходимости отмены его заседания» в связи с просьбой В. Р. Мединского о его переносе, далеко выйдя за рамки своих полномочий и нарушив принцип независимости диссертационного совета, проводящего экспертизу», - объясняют авторы обращения.

7 октября председатель ВАК Владимир Филиппов собщил, что заявление отзывается из УрФУ, поскольку срок его рассмотрения истек 17 сентября.