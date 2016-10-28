Россия будет избрана в СПЧ ООН в 2017 году - Чуркин

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин считает, что России необходим перерыв. В следующем году страна войдет в Совет по правам человека ООН, передает ТАСС.

Так он прокомментировал итоги голосования. Россия в ходе голосования не смогла набрать количество голосов для избрания в совет. По числу голосов Россия уступила Венгрии и Хорватии. «Мы были в нем на протяжении нескольких лет, я уверен, что в следующий раз мы войдем в его состав», - отметил он.

По его словам, перевес голосов в пользу Хорватии был незначительным. Конкуренцию России составили «очень хорошие страны». «К счастью для них, из-за собственного размера они не так подвержены воздействию ветров международной дипломатии. Россия довольно сильно подвержена им», - добавил Чуркин.