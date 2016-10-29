На новой эмблеме украинской военной разведки сова пронзает мечом карту России

Новая эмблема украинской военной разведки впервые попала в объективы фотокамер, сообщается на сайте Defence.ru. Это произошло на официальном мероприятии 24 октября, когда президент Украины Петр Порошенко представлял нового начальника Главного управления разведки.

На эмблеме изображена сова, протыкающая мечом территорию Российской Федерации. Ранее в СМИ сообщалось о том, что такая эмблема существует, но теперь она впервые была использована на официальном мероприятии.