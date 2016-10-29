Шиитское ополчение начало наступление в районе Мосула

Отряды шиитского ополчения начали наступление в районе иракского Мосула с целью отрезать его от сирийской Ракки, сообщает Associated Press. Ополченцы намерены освободить от боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) стратегически важный город Тель-Афар.

В сам Мосул отряды входить не будут. Их основная цель вытеснить террористов с приграничной с Сирией территории, чтобы отрезать Мосул от Ракки. Между этими городами проходят пути снабжения боевиков ИГ. С воздуха операцию поддерживают иранские ВВС.

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