Минобороны обвинило США в девяти авиаударах по иракскому Мосулу

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские ВКС уже 13 дней не летают над сирийским городом Алеппо. Об этом сообщает в воскресенье, 30 октября, «РИА Новости».

Представитель российского оборонного ведомства отметил, что, для сравнения, коалиция во главе с США за минувшие сутки нанесла девять ударов по иракскому Мосулу.

«А чтобы было понятно об "избирательности" таких ударов и соблюдении коалицией международного гуманитарного права, отмечу, что два из девяти ударов по городским кварталам выполнили американские стратегические бомбардировщики В-52Н», - подчеркнул он.

Говоря о ситуации в Сирии, Конашенков указал, что террористы в Алеппо тем временем не снижают интенсивности обстрелов жилых домов и гуманитарных коридоров. Однако, несмотря на это, прошлой ночью в районе Эль-Машарка в безопасные районы города удалось выйти 12 сирийцам, добавил он.