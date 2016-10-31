Жители Тюмени попросили губернатора запретить рок-оперу «Иисус Христос – суперзвезда»

Жители Тюмени попросили губернатора Тюменской области Владимира Якушева отменить показ в местной филармонии рок-оперы «Иисус Христос - суперзвезда», которая, по их мнению, оскорбляет чувства верующих. Как сказала ТАСС пресс-секретарь губернатора Ольга Фролова, письмо на имя Якушева поступило в администрацию, представление намечено на вечер понедельника. Такие же письма отправлены гендиректору Тюменского концертно-театрального объединения и прокурору.

По мнению заявителей, опера направлена на создание ложного представления о божественной сути Иисуса Христа, канонических воззрениях на библейские события.

Фролова сказала, что решать судьбу спектакля будет руководство Тюменского концертно-театрального объединения, в которое входит филармония. «Письмо с просьбой отменить оперу к нам не поступало. У нас все пойдет по плану, постановка состоится», - сказали ТАСС в Тюменском концертно-театральном объединении.

В областной прокуратуре ситуацию комментировать отказались.

Ранее в октябре СМИ сообщали об отмене намечавшегося на 1 ноября показа этой рок-оперы в Омске. Там против постановки петербургского театра «Рок-Опера» выступило общественное движение «Семья, любовь, отечество», которое увидело в спектакле богохульство, попирание сакральных смыслов, насмешки над верой и хулу на святые образы. В областном Минкультуры сказали, что показ оперы отменил сам прокатчик по неизвестным причинам, а с сообщениями о выступлении православных активистов это совпало. Руководитель театра «Рок-Опера» Тамара Малышева сказала, что организатору гастролей в Омске об отмене показа сообщил директор Омского государственного музыкального театра Борис Ротберг, который до того требовал снять всю рекламу представления. Ротберг сообщил ТАСС, что распоряжений об отмене спектакля театра «Рок-опера» не давал, работа будет идти в обычном режиме согласно репертуару.

Ситуацию с показом «Иисуса Христа - суперзвезды» в Омске упомянул недавно художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин, он призвал деятелей искусства не молчать, объединиться и выступать против требований представителей общественности и Церкви. В разгоревшейся дискуссии принял участие и глава Чечни Рамзан Кадыров, который объяснил, что эта рок-опера искажает действительность, а такие спектакли оскорбляют не только христиан, но и мусульман, для которых Христос является одним из самых почитаемых пророков. Кадыров поддержал стремление групп общественности высказывать свое мнение и выступать против показа таких спектаклей.