Титов: чем раньше пройдут выборы президента России, тем лучше для бизнеса

Чем раньше пройдут выборы президента России, тем лучше для российского бизнеса, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей, лидер Партии роста Борис Титов.

«Если говорить о моем мнении, то реформы реальные будут после выборов, поэтому чем раньше пройдут выборы, тем лучше», - сказал Титов журналистам, отвечая на вопрос о выгоде для предпринимателей от проведения досрочных выборов.

По его словам, Партия роста еще не определилась относительно выдвижения кандидата на президентских выборах. «Это вопрос сложный, непростой для нас, мы должны выбрать наиболее оптимальный вариант. Мы понимаем, что поддержка президента очень серьезная, и надо использовать этот ресурс», - подчеркнул Титов.

Провести политические реформы в стране, которая нестабильна, очень сложно, отметил Титов, добавив, что партия будет решать этот вопрос позже.