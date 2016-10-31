НАТО отказалась от встречи экспертов в России по обсуждению безопасности на Балтике

Североатлантический альянс отказался от предложения провести встречу в Москве на уровне военных экспертов по вопросам безопасности на Балтике, в частности полетов с включенными транспондерами, сообщил постпред России при НАТО Александр Грушко.

«Эта тема не снята с повестки дня Совета Россия - НАТО, но сам факт, что страны НАТО отказались от предложенной нами экспертной встречи на военном уровне, чтобы поговорить неполитизированно по всем аспектам безопасного воздушного движения в этом регионе, в общем-то, показателен», - заявил Грушко в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).

Отвечая на вопрос, когда состоится новый Совет Россия - НАТО, Грушко сказал: «Мы работаем над ним, придет время - все узнают».