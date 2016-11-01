Мэрия Москвы сообщила, где будут перекрывать улицы с 1 по 7 ноября

Мэрия Москвы предупредила автомобилистов об ограничениях движения в центре города с 1 по 7 ноября. Как сообщает «Интерфакс», это связано с массовыми мероприятиями, в том числе с шествием профсоюзов 4 ноября, репетициями и шествием в честь 75-летия парада 7 ноября 1941 г.

1 и 2 ноября с 15.00 до 20.00 будет ограничено движение на Большом Москворецком мосту (по крайней правой полосе с обеих сторон), на всей Москворецкой улице и Васильевском спуске, сообщает городской департамент региональной безопасности и противодействия коррупции

4 ноября будут перекрыты Тверская улица (от Тверского бульвара до Моховой улицы) – с 6.00 мск до 14.00, Моховая улица (от Сапожковской площади до Театральной площади) – с 9.00 до 13.00, Большой Путинковский переулок – с 6.00 до 13.00, Страстной и Тверской бульвары – с 6.00 до 13.00, улицы Маршала Бирюзова и Маршала Василевского – с 13.00 до 17.30.

5 ноября будет ограничено движение на Большом Москворецком мосту (по крайней правой полосе с обеих сторон). Будут полностью перекрыты Москворецкая улица, Васильевский спуск, улица Ильинка (от Рыбного переулка до Красной площади).

7 ноября будут весь день действовать ограничения на Большом Москворецком мосту (по крайней правой полосе с обеих сторон) и на Васильевском спуске. С 10.00 до 14.35 будет закрыт участок от Большого театра до Театрального проезда на улице Петровке, с 8.00 до 14.00 – участок от Рыбного переулка до Красной площади по улице Ильинке. С 7.00 до окончания мероприятий нельзя будет проехать по улице Ильинке от Рыбного переулка до Красной площади, а с 8.00 до окончания мероприятий – по крайней правой полосе по Моховой и Охотному Ряду от Манежной площади до площади Революции.