Собянин: Метро в Москве впервые будет работать всю новогоднюю ночь

Московский метрополитен впервые будет работать всю новогоднюю ночь – с 31 декабря 2016 г. на 1 января 2017 г. Как передает агентство «Москва», это на заседании городского правительства объявил мэр Сергей Собянин. Также принято решение сделать работу метро круглосуточной на День города в будущем году. В 2018 г. работа в круглосуточном режиме будет введена на время чемпионата мира по футболу.

В прошлую новогоднюю ночь метрополитен работал до 2.00, работа наземного общественного транспорта была продлена до 3.00, наиболее востребованные маршруты пригородных электричек – до 1.30, напоминает «Москва».