МИД заявил о восстановлении сотрудничества с Западом по борьбе с террором вопреки давлению США

Несмотря на давление США, Россия постепенно восстанавливает сотрудничество с западными странами в области противодействия терроризму, заявил заместитель министра иностранных дел Олег Сыромолотов. Его цитирует «Интерфакс». По его словам, в этой сфере восстановлены двусторонние отношения с 12 странами, в том числе с Италией и Великобританией. «Подспудно все страны говорят, что они понимают, что без сотрудничества с Россией в области борьбы с терроризмом никаких проблем не решить, но давление США сказывается», - добавил замминистра.