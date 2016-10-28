Лавров призвал ООН не поддаваться на «истеричную ложь» про Идлиб

Россия призывает ООН не поддаваться на «истеричную ложь» о ситуации вокруг Алеппо и Идлиба. Как передает ТАСС, это министр иностранных дел Сергей Лавров заявил на пресс-конференции после переговоров с руководителями МИД Сирии и Ирана. Он объяснил, что Москва, в отличие от западных партнеров, намерена довести до конца дело по борьбе с терроризмом.

«Сейчас раскручивается эпизод, который произошел 27 октября в Идлибе, когда школа была подвергнута атаке. Измышления прежде всего направлены против России, против Сирии», - цитирует министра «Интерфакс». Он напомнил, что российское Минобороны обнародовало «факты, которые опровергают эти утверждения и показывают сфабрикованность этого информационного вброса».

По мнению Лаврова, ответственность за «ухудшение социально-экономического положения лежит не только на террористах, но и на тех странах, которые применяют незаконные односторонние экономические санкции против Сирии, которые бьют прежде всего по простым людям в этой стране», цитирует ТАСС. Он добавил, что руководство Сирии подтвердило готовность расширять сотрудничество с ООН в решении гуманитарных вопросов, и Иран и Россия это приветствуют. «Исходим из того, что ооновские представители должны действовать беспристрастно, не поддаваться на провокации, делать все возможное для противостояния террористам в Сирии», - заявил руководитель МИДа.

Лавров напомнил, что Россия, Сирия, Иран и Ирак создали в Багдаде совместный центр, в рамках которого координируются практические подходы к борьбе с террористами. «Думаю, что этот центр вполне востребован и может быть даже востребован больше, чем раньше, учитывая, что есть реальная угроза того, что террористы будут выдавливаться из Мосула и перенаправляться на территорию Сирии», - сказал он. По его словам, в Москве заинтересованы в принятии мер по предотвращению исхода террористов из Мосула. «Считаем важным это не допустить, будем эту тему обсуждать с США», - добавил он.

В очередной раз министр констатировал, что в Алеппо не произошло размежевания умеренной оппозиции и террористов и что террористы препятствовали уходу мирного населения из восточного Алеппо. По мнению Лаврова, бездействие гуманитарных структур позволило «местному совету» в Алеппо сорвать медицинскую эвакуацию.

Пресечение подпитки террористов является требованием СБ ООН и Россия будет настаивать на выполнении этого требования, заявил также Лавров. «Любая подпитка, в том числе подпитка из-за границы, Советом Безопасности запрещена, и мы будем настаивать на выполнении этих требований СБ ООН, в том числе в наших контактах со странами коалиции, которую возглавляют США. У нас есть соответствующие каналы диалога», - сказал он.