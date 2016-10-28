США: Школу в Идлибе разбомбили либо ВВС Сирии, либо ВКС России

В Вашингтоне считают, что авиаудары по школе в Идлибе нанесла авиация либо России, либо Сирии, сообщает Reuters. «Мы точно не знаем, нанес ли авиаудар режим Ассада или россияне, но мы знаем, что это был кто-то из них», - заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест. «Даже если это совершил режим Асада, он способен совершать такие удары, потому что его поддерживает российское правительство».

На брифинге в тот же день представитель Госдепартамента США Джон Кирби сказал, что может только повторить слова Эрнеста: «Мы не знаем в точности, чей самолет это сделал, но информация, которая у нас есть указывает, что он был либо российский, либо сирийский». В командовании антиигиловской коалиции, по словам Кирби, заявили, что их самолетов в том районе не было.

В результате бомбардировки школы 26 октября погибли 26 человек, в том числе дети. Россия отрицает причастность к этой бомбежке.