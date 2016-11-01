В Московском патриархате отметили культурную близорукость борцов с рок-оперой Уэббера

В Московском патриархате не согласны с представителями общественности, которые в некоторых регионах просили запретить показ со сцены рок-оперы «Иисус Христос - суперзвезда». «Церковь не подавляет творчество, благословляя художников, вдохновляющихся евангельскими сюжетами в своих произведениях», - заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда. Его цитирует «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу отдела. Ранее в Омске против постановки петербургского театра «Рок-Опера» выступило общественное движение «Семья, любовь, отечество», которое увидело в спектакле богохульство, попирание сакральных смыслов, насмешки над верой и хулу на святые образы. Затем жители Тюмени попросили губернатора Тюменской области Владимира Якушева отменить показ в местной филармонии рок-оперы «Иисус Христос - суперзвезда», которая, по их мнению, оскорбляет чувства верующих.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, вступив в дискуссию о цензуре и праве представителей общественности критиковать произведения культуры, объяснил, что эта рок-опера искажает действительность, а такие спектакли оскорбляют не только христиан, но и мусульман, для которых Христос является одним из самых почитаемых пророков. Кадыров поддержал стремление групп общественности высказывать свое мнение и выступать против показа таких спектаклей.

Легойда призвал различать неканоническое и кощунственное изображение святыни, напомнив, что упоминаемая рок-опера «многих привела в Церковь». «Результат подобных творческих поисков не делает и не может сделать художников евангелистами или святыми отцами Церкви, трудами которых создавались церковная традиция и учение. При этом художественные произведения, основанные на библейских сюжетах, являют нам отблески христианской культуры», - считает глава синодального отдела. Эти произведения по своей природе не могут обладать догматическим или каноническим авторитетом, они могут давать повод для споров и дискуссий, быть более или менее удачными, их можно принимать или нет, «но нельзя запретить художнику черпать вдохновение в Священном Писании», уверен он.

«Между кощунственным и неканоническим изображением святыни - пропасть, которая незаметна только культурно близорукому человеку», - заявил Легойда.