В деле топ-менеджеров «Реновы» могут появиться новые подозреваемые

В уголовном деле, которое было возбуждено против экс-руководства энергетической компании ЗАО «Комплексные энергетические системы» (позже реорганизовано в ПАО «Т Плюс») Бориса Вайнзихера и Евгения Ольховика, могут появиться новые подозреваемые. Вайнзихера и Ольховика обвиняют в даче взяток бывшему руководству Коми. О возможном появлении новых подозреваемых в Басманном суде Москвы заявил следователь. Суд рассматривает ходатайство следствия о продлении фигурантам ареста.

«Круг подозреваемых по делу еще полностью не установлен, расследование продолжается», - заявил следователь.

В свою очередь адвокат Ольховика заявила, что получатель взятки по делу не установлен, в связи с этим «нет оснований для содержания Ольховика под стражей».