Суд арестовал участника гонок на Gelandewagen за новые нарушения ПДД и езду без прав

Мировой судебный участок 417 вынес новый приговор участнику «гонок» с полицейскими на Gelandewagen Абдувахобу Маджидову. За вождение без прав и нарушение ПДД его арестовали на 10 суток, передает РИА «Новости».

Новый административный срок вступил в силу только после того, как закончится срок ареста на пять суток за совершение другого правонарушения (фактически аналогичного).

Маджидов 21 сентября управлял автомобилем, будучи лишенным прав по улице Знаменка в столице. Однако протокол о правонарушении был составлен лишь 1 ноября. Мужчина признал в суде, но в протоколе, который ему вручили во вторник, вину отрицал.

«Это связано с тем, что в сентябре Гагаринский суд Москвы рассматривал в отношении него уголовное дело, по которому он был оправдан. Но решение в силу не вступило, и он переживал, что это нарушение повлияет на апелляционное рассмотрение уголовного дела. После консультаций со мной он признал вину», — пояснила данную ситуацию его адвокат Татьяна Алабердинова.