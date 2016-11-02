Арестовано имущество гендиректора «Корпорации развития» – «Коммерсантъ»

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону наложил арест на имущество гендиректора АО «Корпорация развития» Сергея Маслова, пишет «Коммерсантъ». Он обвиняется в хищении 1 млрд руб. у банка «Народный кредит» и находится под арестом до 30 ноября.

Об аресте в качестве обеспечительной меры ходатайствовал ведущий дело о хищении следователь. Под арест попала резиденция Маслова в Архангельском, расположенная на 3 га земли и включающая дом площадью 2700 кв. м, гостевой дом (640 кв. м) и банный комплекс (513 кв. м). Стоимость имения оценивается более чем в $100 млн. Также следствие попросило арестовать квартиру Маслова в Москве на Крымском Валу и загородный дом площадью 571 кв. м в деревне Мякинино Одинцовского района Московской области.

На аресте остальных объектов, представляющих ценность, следствие, по данным издания, не настаивало. Так, правоохранителей не заинтересовали несколько автомобилей, в том числе два раритетных Mercedes, и 71-метровая яхта «Виктория» стоимостью более 50 млн евро. Сейчас она достраивается в Италии.