Российские СМИ сообщили о листовках от террористов из восточного Алеппо

Российские СМИ, не приводя источник информации, сообщают, что боевики группировки, в которую входят представители запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры», требуют $300 от мирных жителей восточного Алеппо за право выйти из окружения по гуманитарному коридору и выпускают только тех, кому меньше 14 лет или больше 55 лет. Как сообщают «Интерфакс», «РИА Новости», ТАСС и другие, это говорится в листовках, которые распространяются в Алеппо от имени руководства группировки. Плата за выход из окружения указана в сирийских лирах - 150 000, в тексте говорится, что эти деньги будут потрачены на поддержание воюющих боевиков.

В воскресенье 30 октября эту же информацию привел ресурс Alwaght, который сослался на заявление официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова. Он, в свою очередь, сослался на слова 12 сирийцев, которые вышли из окружения по одному из гуманитарных коридоров в ночь с субботы на воскресенье. Беженцы якобы рассказали, что уйти из Алеппо им удалось, только подкупив одного из полевых командиров из расчета 150 000 лир за выход одного человека, и что собрать всю сумму им удалось только за счет продажи всего имущества.

Москва утверждает, что в окруженном восточном Алеппо ситуацию контролируют террористы, связанные с «Джебхат ан-Нусрой», которые используют мирное население в качестве живого щита и не выпускают его из окружения по гуманитарным коридорам, которые создали сирийские правительственные войска. В Мосуле, по словам российских представителей, такие коридоры не оборудованы, судьба мирного населения в случае начала боев будет под вопросом, в окружении нет представителей ООН, других международных организаций и журналистов. В частности, это Конашенков заявил во вторник, комментируя слова представителя госдепартамента США Джона Кирби о существенных отличиях ситуации в Алеппо и в Мосуле. Американский дипломат также заявил, что в окруженной части Алеппо террористов сравнительно немного и что в основном там действуют сторонники умеренной оппозиции, которые пытаются защитить местных жителей от правительственных войск, и что в Мосуле никто не наносит удары по больницам и жилым домам.