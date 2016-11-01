В госдепе обиделись на сравнение операций в Мосуле и Алеппо

В госдепартаменте США назвали оскорбительным сравнение наступления иракской армии и пешмерги на Мосул с операцией ВС Сирии и ВКС России в восточном Алеппо. Официальный представитель ведомства Джон Кирби на брифинге так ответил на вопрос, не схожи ли эти операции, где на окруженной территории находится мирное население, которое удерживают в качестве живого щита боевики.

По словам дипломата, население Мосула уже больше двух лет живет под гнетом «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России), тогда как в Алеппо есть боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), но их, как считают в Вашингтоне, относительно немного и тамошние повстанцы в основном относятся к умеренной оппозиции, которая выступает в интересах сирийского народа и пытается защитить жителей восточного Алеппо от войск их собственного правительства. Во-вторых, в Алеппо на больницы и на население сбрасывают баррельные бомбы, чего не происходит в Мосуле, добавил Кирби. Продолжение операции в Алеппо, строго говоря, не нарушает договоренности о прекращении огня, поскольку «Ан-Нусра» не была включена в эту договоренность и с ней можно продолжать бороться как с группировкой, которую ООН признает террористической. Однако борьба с такими группами не оправдывает гибель мирных граждан и разрушение гражданской инфраструктуры, подчеркнул дипломат.

По мнению Москвы, в восточном Алеппо ситуацию контролирует «Ан-Нусра», которая удерживает мирное население в качестве живого щита.

Комментировать в подробностях успехи операции в Мосуле представитель госдепа отказался. Он только напомнил, что все участвующие в наступлении силы должны подчиняться иракскому правительству, а США находятся в тесном контакте с Багдадом и пытаются договориться о предотвращении злоупотреблений шиитов на суннитских территориях и иных нарушений прав человека. Также Кирби заверил, что и США, и все другие участники антиигиловской коалиции стараются обеспечить проведение операции в Мосуле в соответствии с международными правовыми нормами и соблюдением прав мирного населения Мосула. Он подчеркнул, что в Алеппо происходит иначе. По его словам, прилагаются все усилия по сохранению жизней мирных граждан, принимаются меры по обеспечению их безопасной эвакуации, идет подготовка к заключению контрактов по восстановлению на освобожденных территориях жилья и инфраструктуры и созданию рабочих мест. Он не слышал, чтобы что-то подобное делали люди Асада или россияне в Алеппо.