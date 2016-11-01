Самолеты коалиции во главе с США за сутки нанесли 21 удар по Мосулу – Минобороны

Международная коалиция во главе США за прошедшие сутки нанесла 21 авиаудар по Мосулу и районам, прилегающим к городу. В свою очередь, авиация России и Сирии уже больше двух недель наносит удары в Алеппо. С таким заявлением выступил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

Таким образом он прокомментировал слова спикера госдепартамента США Джона Кирби, который рассуждал накануне о существенном отличии ситуаций в Алеппо и Мосуле.

По словам Конашенкова, по Мосулу американские и французские бомбардировщики каждый день наносят удары. «Только за последние сутки коалиция совершила 25 самолетовылетов, нанеся 21 ракетно-бомбовый удар по городу и предместьям», - уточнил он.

Наземная операция по освобождению Мосула от боевиков стартовала 17 октября. В ней принимают участие войска Ирака, формирования курдов и международная коалиция.

Конашенков заявил, что в Алеппо находятся журналисты, представители ООН, Красного полумесяца и других международных организаций. В сирийском городе организованы шесть гуманитарных коридоров.

В Мосуле же ничего подобного нет. «Поэтому все, что могут себе позволить транслировать американские и европейские телеканалы, - это бодрые цензурированные доклады о необычайных успехах коалиции и грядущей великой победе над террористами, не подтвержденные реальными съемками», - отметил Конашенков, добавив, что в Мосуле и речи нет об организации гуманитарных коридоров, «словно миллионный город населяют одни террористы».