Эпидемия в Екатеринбурге не объявлялась, с ВИЧ плохо по всей стране

Эпидемия ВИЧ в Екатеринбурге не объявлялась, разъяснила ТАСС первый заместитель начальника управления здравоохранения города Татьяна Савинова. С утра 2 ноября СМИ сообщают об объявленной в городе эпидемии и ссылаются на заявление Савиновой на пресс-конференции. 1 ноября она сказала, что Свердловская область находится на первом месте среди регионов России по уровню распространенности ВИЧ-инфекции, за девять месяцев 2016 г. количество заболевших на 100 000 населения в регионе составляло 118,2, в прошлом году он был выше - 170,1 на 100 000 населения. Первенство Свердловской области Савинова объяснила тем, что в регионе находится много исправительных колоний, где высок уровень распространения этой инфекции, кроме того, в регионе выше охват населения по обследованию - 23% против менее 15% в других регионах.

«Про эпидемию ВИЧ в Екатеринбурге. Не питайте иллюзий, это ситуация общая для страны. Просто мы работаем на выявляемость и не боимся об этом говорить», - прокомментировал ситуацию в соцсетях мэр города Евгений Ройзман.

Пресс-конференция Савиновой была приурочена к запуску в регионе информационной акции по профилактике заболевания «Сдай главный тест - тест на ВИЧ!». «На ней мне задали вопрос о ситуации с ВИЧ в Екатеринбурге, в ответе на который я озвучила данные, транслируемые в СМИ. Конечно, для нас, медиков, это давно эпидемия ВИЧ, так как много людей болеет в Екатеринбурге. Это не случилось вчера и ничего официально не было объявлено», - сказала на следующий день Савинова. Она подчеркнула, что слово «эпидемия», которое она произнесла, «ничего не означает». «Я не знаю, почему так произошло, если кто-то сделал заголовок (об эпидемии) <...> Ничего не объявлялось. Моя логика заключается в том, что когда на территории города свыше 1% населения заражено ВИЧ-инфекцией - это генерализированная стадия распространения эпидемиологического процесса», - отметила Савинова. Она считает, что когда каждый 50-й житель Екатеринбурга - носитель ВИЧ-инфекции - это, «безусловно, эпидемиологическое распространение».

«В Екатеринбурге официально генерализированная стадия распространения ВИЧ-инфекции. Это не было объявлено вчера или позавчера, это было давно. Я не склонна думать, что Роспотребнадзор официально будет объявлять об эпидемии ВИЧ-инфекции, так как это не сезонное заболевание, как грипп. Я не знаю, почему СМИ так пишут об эпидемии, скорее всего, журналисты накладывают эту ситуацию на грипп, и кажется, что произошло что-то невероятное, хотя ничего сверхъестественного нет», - сказала замначальника управления здравоохранения Екатеринбурга.

Информационная акция стартовала в Екатеринбурге 1 ноября. Жителей города проинформировали, что любой желающий может пройти тест на ВИЧ в поликлинике, предъявив страховой полис. В рекламном ролике акции снялись Ройзман, лыжник-олимпиец Иван Алыпов, участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков.