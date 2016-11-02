Профильный думский комитет призвал пересмотреть нравственные ориентиры для борьбы с ВИЧ

Информация о тяжелой ситуации с распространением ВИЧ в Екатеринбурге должна стать сигналом для всей России, что нужен пересмотр морально-нравственных ориентиров. Это «Интерфаксу» заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (фракция КПРФ). По ее словам, пора перестраивать всю систему. «Семья - основа государства, а у нас сегодня что в передачах показывают? Десять раз женятся, десять раз расходятся, и это считается нормальным», - сказала она. Также она призывает менять воспитательный процесс в школах, пропагандировать здоровый образ жизни и важность сохранения семьи. «Ведь раньше на каждом уроке стояла воспитательная цель, а сейчас мы не образовываем, а даем уроки», - сказала депутат.

С утра 2 ноября СМИ сообщают об объявленной в городе эпидемии и ссылаются на управление здравоохранения Ектаеринбурга. 1 ноября первый замначальника управления Татьяна Савинова сказала, что Свердловская область находится на первом месте среди регионов России по уровню распространенности ВИЧ-инфекции, за девять месяцев 2016 г. количество заболевших на 100 000 населения в регионе составляло 118,2, в прошлом году показатель был выше - 170,1 на 100 000 населения. Первенство Свердловской области Савинова объяснила тем, что в регионе находится много исправительных колоний, где высок уровень распространения этой инфекцией, кроме того, в регионе выше охват населения по обследованию - 23% против менее 15% в других регионах.

В среду Савинова объяснила, что формально эпидемия в городе или регионе не объявлялась. «Конечно, для нас, медиков, это давно эпидемия ВИЧ, так как много людей болеет в Екатеринбурге. Это не случилось вчера и ничего официально не было объявлено», - сказала она ТАСС. Она подчеркнула, что слово «эпидемия», которое она произнесла, «ничего не означает».

«Про эпидемию ВИЧ в Екатеринбурге. Не питайте иллюзий, это ситуация общая для страны. Просто мы работаем на выявляемость и не боимся об этом говорить», - прокомментировал ситуацию мэр города Евгений Ройзман.