Мединский ответил на критику его диссертации

Министр культуры России Владимир Мединский настаивает на правильности оценки исторических событий и деятелей с точки зрения соответствия их национальным интересам России, несмотря на критику его диссертации.

«Главная претензия [к диссертации] заключается в том, что автор, то бишь я, ставлю во главу оценки того либо иного исторического события либо деятеля соответствие его деятельности в конечном счете национальным интересам России в этот период. Они [представители сообщества "Диссернет"] говорят, это неправильно, нельзя оценивать исторического деятеля или событие с точки зрения соответствия каким-то там национальным интересам», - рассказал Мединский в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия» (ВГТРК).

Он не согласился с точкой зрения оппонентов, которые считают, что при оценке исторических события надо исходить из других принципов.

«Если они считают оценку с точки зрения интересов нашей страны неправильной, у меня вопрос к товарищам оппонентам: а с точки зрения интересов какой другой страны мы должны оценивать события, происходящие в России?» - отметил Мединский.

Ранее ученые-историки из сообщества «Диссернет» Вячеслав Козляков, Константин Ерусалимский и Иван Бабицкий оспорили научную ценность докторской диссертации министры культуры «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков» и подали заявление в Минобрнауки с требованием лишить министра степени. В связи с этим ВАК запустила процедуру рассмотрения диссертационного дела.

4 октября стало известно, что диссовет в Уральском федеральном университете перенес рассмотрение диссертации по просьбе Мединского, который не смог присутствовать на заседании.