Песков: проблема стадиона «Зенит-арена» – вопрос подрядчиков, а не Кремля

Кремль не будет вмешиваться в решение проблем стадиона «Зенит-арена» в Санкт-Петербурге.

«Наверное, хозяева стадиона и подрядчики проекта будут следить за этим», - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли администрация главы государства следить за тем, как устраняются недоработки на строящемся стадионе. По словам Пескова, «это не вопрос Кремля».

В понедельник «Зенит-арену» посетила инспекционная комиссия Международной федерации футбола (FIFA), на следующий день в СМИ появилась информация, что она осталась недовольна выкатным полем на арене. Претензии вызваны высоким уровнем вибрации поля, который не соответствует нормам FIFA. Кроме того, некоторые СМИ сообщили, что комиссия рекомендовала заменить выкатное поле на стационарный газон.

Строители обладают планом устранения проблем с выкатным полем на стадионе в Санкт-Петербурге, сообщил сегодня журналистам вице-губернатор Игорь Албин. «По поводу вибрации. Надо войти в проектное положение. В мире всего четыре выкатных поля, план устранения вибрации у нас существует», - сказал Албин.