Албин: Есть план по устранению вибрации выкатного поля «Зенит-арены»

У строителей есть план, как устранить проблемы с выкатным полем на стадионе на Крестовском острове. Как передает ТАСС, в этом журналистов заверил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. «По поводу вибрации. Надо войти в проектное положение. В мире всего четыре выкатных поля. План устранения вибрации у нас существует», – сказал он.

31 октября «Зенит-арену» осмотрела инспекция FIFA. Источник «Ведомостей» в федерации сказал, что у проверяющих возникли претензии к выкатному полю: газон хорошего качества, но во время игры на нем возникает вибрация.

Излишняя вибрация поля строящегося стадиона на Крестовском острове будет устранена, все недостатки будут ликвидированы до конца декабря, сказала «Радио Балтика» пресс-секретарь генподрядчика проекта компании «Метрострой» Екатерина Гигиняк. «Если конструкция поля требует каких-то совершенствований, то это реально сделать в срок, который заложен проектом. И это вполне штатная ситуация, которая вполне реализуема. Комиссия FIFA с этой целью и приезжает – выявить несоответствия, чтобы была возможность их устранить», – объяснила она.