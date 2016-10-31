Власти Петербурга: ВТБ не намерен платить за экс-подрядчика «Зенит-арены»

Банк ВТБ, предоставивший банковскую гарантию бывшему генподрядчику строительства стадиона «Зенит-арена» в Петербурге – компании «Инжтрасстрой-СПб», возражает против выплаты гарантий в размере 2,7 млрд руб. властям города. Об этом в ходе судебного заседания заявил представитель комитета по строительству.

«У нас есть взаимоотношения с банком [ВТБ], предоставившим гарантию, в обеспечение обязательств по государственному контракту. Банк уже заявляет возражения на выплату в бюджет неотработанного аванса, а это 2,7 млрд руб. бюджетных средств», – сказал он и пояснил, что в связи с этим необходимо установить, по каким основаниям был расторгнут контракт. Заседание продолжится 14 ноября.

В суде комитет по строительству города отстаивает свои права по трем искам к бывшему генподрядчику стадиона – компаниям «Инжтрансстрой-СПб» и корпорации «Трансстрой». Среди них признаны расторгнутыми контракты на выполнение работ по корректировке проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ, благоустройство прилегающих территорий и завершение работ по строительству стадиона.

Кроме того, бывший генподрядчик также подал три иска к комитету по строительству о признании недействительным расторжения контракта в одностороннем порядке и взыскании убытков. Иски находятся в стадии рассмотрения. В сумме власти Петербурга требуют от компании вернуть 3,6 млрд неотработанных авансов. В процессе строительства цена «Зенит-арены» выросла до 42 млрд руб.