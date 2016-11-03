Террористы использовали гуманитарные паузы в Алеппо для пополнения арсенала – МИД России

Террористы в Сирии использовали гуманитарные паузы в Алеппо для перегруппировки и пополнения арсенала, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что ситуация в Сирии, к сожалению, очень тяжелая. «Боевикам террористических организаций ИГ, "Джебхат фатх аш-Шам" (запрещены в России) и им подобных группировок удалось воспользоваться действовавшей с 20 по 23 октября гуманитарной паузой, введенной для облегчения положения заблокированного в Алеппо мирного населения. Они перегруппировались, пополнили арсеналы, затем попытались прорвать оборону сирийских правительственных сил, предприняв с 28 по 30 октября широкое наступление на западный Алеппо», - сказала дипломат.

По поручению Владимира Путина в Алеппо 4 ноября с 9.00 до 19.00 объявляется еще одна гуманитарная пауза. Российский Генштаб призвал боевиков в рамках этой гуманитарной паузы покинуть Алеппо с оружием. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, что для выхода мирных жителей, больных и раненых из Алеппо действуют шесть коридоров.

Начальник российского Генштаба подчеркнул, что террористы понесли большие потери в живой силе, вооружении и боевой технике, и возможности вырваться из города у них нет.