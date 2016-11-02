Путин поручил 4 ноября объявить в Алеппо новую 10-часовую гуманитарную паузу

По поручению Владимира Путина в Алеппо 4 ноября с 9.00 до 19.00 объявляется гуманитарная пауза, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Во избежание бессмысленных жертв министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Владимира Путина принято решение ввести в Алеппо 4 ноября с 9 часов утра до 19 часов вечера гуманитарную паузу», - сказал Герасимов, отметив, что это решение согласовано с руководством Сирийской Арабской республики.

Российский Генштаб призвал боевиков в рамках этой гуманитарной паузы покинуть Алеппо с оружием. «С учетом неспособности наших американских коллег отделить оппозицию от террористов, обращаемся напрямую ко всем лидерам вооруженных формирований (с призывом) прекратить боевые действия и выйти из Алеппо со своим оружием», - заявил он. Герасимов рассказал, что для выхода мирных жителей, больных и раненых из Алеппо действуют шесть коридоров.

Начальник российского Генштаба подчеркнул, что террористы понесли большие потери в живой силе, вооружении и боевой технике, и возможности вырваться из города у них нет.