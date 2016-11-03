Эрдоган обвинил Германию в пособничестве терроризму

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что террористы нашли убежище на территории Германии, передает «Интерфакс».

«Мы не ожидаем чего-либо от Германии, но вас (Германию - ред.) будет судить история за пособничество терроризму», - заявил турецкий лидер.

По его словам, власти Турции обеспокоены тем, что ФРГ годами защищает членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и Революционной народно-освободительной партии-фронта (РНОПФ). «Германия... становится задним двором для террористической организации гюленистов», - добавил Эрдоган.