Суд арестовал начальника уголовно-исполнительной инспекции Москвы до 2 января

Хамовнический суд Москвы в четверг арестовал начальника уголовно-исполнительной инспекции ФСИН по Москве Евгения Вербецкого. Его обвиняют в получении взятки, передает «Интерфакс».

Суд избрал в отношении Вербецкого меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 января 2017 г. Решение вынесла судья Диана Мищенко.

Накануне представитель московского управления СКР Юлия Иванова рассказала о задержании двух высокопоставленных офицеров ФСИН за взятку. Уголовное дело было возбуждено против Вербецкого и его заместителя Романа Клименко. Их подозревают в получении взятки в размере 300 000 руб.