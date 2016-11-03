Мэрия Москвы опровергла заявление Amnesty International о погашении долгов

Власти Москвы опровергают заявление руководителя российского представительства Amnesty International Сергея Никитина о полном погашении долгов за аренду офиса в срок. По данным департамента городского имущества, договор был расторгнут в прошлом году. Задолженность организации составляла свыше 460 000 руб., передает ТАСС.

«В 2014 г. в связи с существенными нарушениями условий по оплате аренды в адрес организации была направлена претензия с уведомлением о необходимости погасить задолженность в течение месяца. Amnesty International была поставлена в известность, что в противном случае через три месяца договор аренды будет считаться расторгнутым. Данная претензия арендатором была проигнорирована. Вследствие чего Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве в 2015 г. внесена запись в ЕГРП о прекращении договора», - пояснили в департаменте.

По данным департамента, на момент расторжения договора аренды, в 2015 г., общая сумма задолженности организации по оплате составляла более 460 000 руб. Amnesty International Limited получила разъяснение, что произвести сверку платежей в режиме службы «одного окна» возможно только в отношении действующих договоров аренды. Вне рамок договорных отношений, как в случае организации, осуществить сверку можно только по письменному обращению в департамент городского имущества», - подчеркнули в пресс-службе.

ментов об оплате аренды офиса производилась в районном отделении департамента горимущества на Петровке.