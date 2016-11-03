Поклонская внесла Ленина и Гитлера в список «извергов XX столетия»

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила, что, ставя в списке «извергов двадцатого столетия» Владимира Ленина в один ряд с Адольфом Гитлером, выражала свое личное мнение и не выражала позицию коллег по «Единой России».

Она написала пост в LiveJournal, посвященный Дню народного единства и императору Николаю II. В этом посте Поклонская назвала парадоксальным тот факт, что «изверги двадцатого столетия», в числе которых Владимир Ленин, Адольф Гитлер, революционер Лев Троцкий и Мао Цзэдун, не вызывали такого отторжения, как Николай II.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов посчитал провокацией ее слова, отметив, что она «не понимает элементарной сути в канун дня народного единства».