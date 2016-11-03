Российский вертолет подвергся обстрелу в Сирии

Российский вертолет подвергся обстрелу в Сирии. В российском Минобороны опровергли информацию о гибели российских военнослужащих в результате обстрела из минометов. Об этом заявил представитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

«При выполнении планового полета по доставке гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в 40 км северо-западнее Пальмиры (провинция Хама) совершил вынужденную посадку вертолет ВКС России», - отметили в центре.

Во время нахождения на земле экипаж вертолета подвергся минометному обстрелу боевиков. «Экипаж машины не пострадал и был оперативно доставлен поисково-спасательным вертолетом на авиабазу Хмеймим», - добавили в центре.

Вертолет был серьезно поврежден, его возвращение на аэродром базирования не представляется возможным.