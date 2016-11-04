Вице-спикер Думы Толстой предложил пресекать высмеивание патриотизма в интернете

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») предложил жестко пресекать высмеивание патриотических ценностей в интернете. Как передает ТАСС, он заявил, что патриотизм, духовные ценности и память о подвиге народа - это не интернет-мемы и не повод для сарказма, а «базовые составляющие нашего национального сознания и государственного устройства». Как именно он предполагает пресекать такую деятельность в интернете, неясно.

Толстой напомнил журналистам, что «в последнее время в интернете, в социальных сетях стало модным иронизировать над патриотическим ценностями». Для этого, по его словам, даже придумали разные термины, например «крымнашисты», «ватники», «колорады», «православнутые». «Авторы фейсбучных постов изливают тонны желчи, чтобы высмеять традиционные ценности русского народа: веру и православие, семью, духовность», - рассказал единоросс.

Он также напомнил, что за многовековую историю России страну не раз пытались разрушить, расшатать изнутри, дискредитируя веру, духовность, семейные ценности, любовь к Родине. В прошлом это не вышло, не выйдет и впредь, уверен Толстой. «Поэтому подобные попытки надо пресекать. Иногда пресекать жестко», - сказал он. Также он сказал, что фраза про то, что «эту страну не победить», тоже в свое время «стала мемом», но такой мем ему нравится.

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