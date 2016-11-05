Москва ждет официальной реакции властей США на информацию NBC о кибератаках

Российский МИД ждет от американских властей официальной реакции на появившиеся в СМИ сообщения о готовящихся кибератаках на телекоммуникационные и электросети России, а также «командные системы» Кремля, передает «Интерфакс».

«Ожидаем реакции властных структур США, включая Белый дом и Госдепартамент, с правовой оценкой этой информации», - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, отсутствие официальной реакции со стороны властей США будет свидетельствовать о существовании в США государственного кибертерроризма, «и в случае приведения в исполнение угроз, транслировавшихся через американские СМИ, Москва будет иметь полное право предъявить Вашингтону соответствующие обвинения», добавила она.

Ранее американский телеканал NBC News со ссылкой на источник в разведке и секретные документы сообщил, что работающие на военных США хакеры проникли в энергосистему России, телекоммуникационные сети и «системы командования» Кремля, сделав их уязвимыми для атак секретного американского кибероружия.