МИД России назвал базарными криками заявления США о кибератаках

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что в Москве с тревогой восприняли сообщения о готовящейся в США кибератаке на Россию.

«Для нас это все тревожно и вызывает большую озабоченность, потому что Россия превратилась в карту, которая разыгрывается в предвыборной борьбе американцев», – сказал Рябков.

Он также отметил, что «новая порция угроз нас врасплох не застанет и тем более мы не можем под этими угрозами прогнуться». «Это уже даже не "мегафонная дипломатия", потому что никакой дипломатии тут нет, это просто крики, как на базаре. Нас этим криком не возьмешь и не запугаешь», – подчеркнул дипломат.

Вчера американские СМИ сообщили, что ЦРУ по поручению администрации Барака Обамы готовит беспрецедентную кибератаку на Россию.