В Луганске задержали лидеров подпольной группировки батальона «Азов»

В Луганске возбуждено уголовное дело в отношении задержанных лидеров подпольного формирования украинского батальона «Азов». Об этом говорится на сайте министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики.

В частности, задержанными оказались фанаты футбольного клуба «Заря» («Ультрас чoрно-бiлi») Владислав Овчаренко 1996 г. рождения и Артем Ахмеров 1997 г. рождения. «В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 335 УК ЛНР (государственная измена в форме шпионажа)», - говорится в сообщении.

«В ходе следственных действий уже установлены факты вербовки граждан Овчаренко В. В. и Ахмерова А. О. сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины с позывным «Большой и Злой», - отмечается в сообщении. Овчаренко и Ахмеров передавали украинским спецслужбам информацию, являющуюся гостайной. У них также обнаружена символика батальона «Азов», «Правого сектора», ФК «Заря» («Ультрас чoрно-бiлi»). Задержанные занимались распространением неонацистской литературы и листовок с призывами к свержению конституционного строя Украины, считают в ведомстве.

Деятельность задержанных финансировалась спецслужбами и праворадикальными организациями Украины.